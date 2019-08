Zanger Rob de Nijs (76) valt van podium in Naaldwijk

Alleen naar de wc onder winkeltijd: ‘Dit is echt een domper en niet conform de afspraken’

7:04 Het nieuwe openbare toilet bij de nieuwe fietsenstalling aan de Verdilaan in Naaldwijk wordt naar verwachting in oktober gebruik genomen. Maar dat is alleen toegankelijk tijdens openingstijden van de stalling en is ook niet zelfreinigend. ,,Dit is echt een domper.”