Ze kwamen naar Nederland voor een beter leven, maar raakten gevangen in slechte arbeidsomstandigheden

Als een locatie symbolisch zou moeten zijn voor de situatie waar Loannis Araptsidis en Alexandra Alaverdova in zitten, is het dit bedrijventerrein in Rijswijk wel. Ze wonen tijdelijk in het Stay Up-hotel in Rijswijk in de Plaspoelpolder. Het is een grauwe zondagmiddag. Het stel komt naar buiten en neemt plaats op één van de picknickbanken aan de weg, want ze mogen geen gasten ontvangen vanwege corona. In de ijzige wind doen ze hun verhaal.