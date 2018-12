Het kerstdorp zelf werd begin november al opgebouwd, maar dit detail had Yvonne liever voor zichzelf gehouden. ,,Ze verklaren je voor gek.” Het is inmiddels traditie dat zij en dochter Marsha (27) een dag vrij nemen om vanaf ’s morgens vroeg samen te fröbelen. Zoonlief Bowie (24) helpt de twee door alle dozen vol kerstspullen van zolder te halen. Een hele onderneming, als we Yvonne mogen geloven.

elk jaar zeggen we weer dat we stoppen

Grotten van purschuim

Het dorp ziet er jaarlijks anders uit en staat dit jaar voor het eerst op een andere plek in de kamer, in de zithoek. Het straalt een traditionele sfeer uit en moderne items als een reuzenrad zijn er daarom niet te vinden. Yvonne: ,,Dat klopt niet in het geheel.” Nieuw dit jaar zijn de met mos beklede grotten van purschuim. Ook de schaatsbaan met bewegende figuren is nieuw omdat er van Marsha wel wat meer bewegende objecten in het dorp mochten voor haar zoontje Noah (9 maanden) die geregeld bij Peter en Yvonne is.