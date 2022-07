Zee is anders dan zwembad: voorlichting voor Oekraïnse vluchtelingen voor zomerseizoen

De afgelopen jaren verdronken er tientallen Duitsers en Polen in Nederland. Hier op vakantie of voor hun werk. Zoals in juli 2019. Drie mannen, één Duitser en twee Polen kwamen in de problemen in de zee voor de Haagse kust. Ze overleefden het niet. Het gebeurt vaker in de Noordzee. Twee weken geleden nog in België. Twee mannen met de Poolse nationaliteit zouden samen het water in zijn gegaan in de buurt van Zeebrugge, maar ze dreven door de sterke stroming af richting Blankenberge.