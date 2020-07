Zeehond met diepe wonden in hals en nek uit visnet gered op strand bij Ter Heijde

Medische toestand Van Ruijven verslech­tert: shorttrack­ster vecht voor haar leven

11:58 De toestand van shorttrackster Lara van Ruijven is nog verder verslechterd. De KNSB meldt in een persbericht dat de 27-jarige shorttrackster momenteel vecht voor haar leven, nadat ze afgelopen week ernstig ziek werd opgenomen in een ziekenhuis in Frankrijk.