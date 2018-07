Zeevonk zorgt voor prachtige taferelen langs Westlandse kust

BIZ boos over terugkeer standbeeld gravin Machteld

13:12 De winkeliersvereniging in 's-Gravenzande is boos op de gemeenteraad over het terugplaatsen van het standbeeld van gravin Machteld. De BIZ wil dat niet en betaalt nu niet langer mee aan het onderhoud van het plein tot er meer duidelijkheid is over de toekomst van het kunstwerk.