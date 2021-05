Zeldzame zwaluw trekt vogelaars naar ‘s-Gravenzande

Mathijs de Koning, in zijn vrije tijd natuurfotograaf en vogelaar, kon de zeldzame zwaluw gisteren al op de gevoelige plaat vastleggen. ,,Ik had via waarneming.nl en de Facebookgroep Vogels in het Westland al gezien dat de roodstuitzwaluw was gespot boven De Banken in ‘s-Gravenzande”, zegt de 's-Gravenzander. De Banken is een natuurgebied in de duinen bij de ‘s-Gravenzandse kust.



,,Maandag is het dier voor het eerst gespot en dinsdag om 10.00 uur was de laatste waarneming. Ik ben woensdag meteen gaan kijken. ‘Misschien zit die er nog’, dacht ik. En krijg nou wat, hij vloog er gewoon tussen!”