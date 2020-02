‘Zelfs druivenkrenters van weleer zouden die ‘vreemde’ dolmades heerlijk hebben gevonden’

Een nieuw Grieks restaurant is op zich al nieuws. De Griekse restaurants in onze regio zitten er doorgaans al vele jaren en zijn vaak van een oubollig niveau, met ‘plastic’ olijven, ijsbergsla en stapels gegrild vlees. Op mij hebben de meeste althans, het fantastische Elea in Rijswijk uitgezonderd, geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Als we dan door een lege winkelstraat lopen, in regen en wind, richting een nieuwe Griek in ‘s-Gravenzande en constateren dat geen enkele tafel is bezet, hoor ik in gedachten een bouzouki zachtjes wenen. Maar ik tip alvast: mocht er ook bij uw komst (we zijn er dinsdag, dat verklaart ook wat) nog niet veel volk zijn, ga toch naar binnen!