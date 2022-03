Zelfs Piet Vroeg (D66) stemde niet op Piet Vroeg

Westland Verstandig begint vorming van Westlandse coalitie met openbare gespreks­ron­de in raadzaal

Westland Verstandig, de glansrijke winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Westland, heeft voor vanavond alle andere partijen uitgenodigd voor een eerste openbare gespreksronde in de raadzaal van het gemeentehuis in Naaldwijk. Aanvang: 19.00 uur. In het kader van de optimale transparantie die Westland Verstandig zo belangrijk vindt, is bijeenkomst is ook te volgen via het vergaderkanaal van de gemeente op internet.

15:18