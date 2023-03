Zes dappere redders krijgen oorkonde uit handen van burgemeester

Zes dappere redders hebben uit handen van burgemeester Bouke Arends de bronzen penning met bijbehorende oorkonde van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (KMRD) gekregen omdat ze een automobilist hebben gered die in het water langs de Dorpskade in Wateringen was beland.