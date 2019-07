Zestien nieuwe tips over verdwijning van Jaïr Soares (7) in 1995

Samenwer­king gemeente en jeugdfonds verlengd

8:02 De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Midden-Delfland en het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland is met vier jaar verlengd. Niet in alle gezinnen is er voldoende geld om contributie te kunnen betalen aan een sport- of cultuurvereniging. Door inzet van het Jeugdfonds kunnen kinderen en jongeren toch lid worden.