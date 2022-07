Zestig voormalige wielerprofs aan de start van Tour de Westland: ‘Er zijn zelfs oud-wereldkampioenen’

plaats delict Stinkende haai op autodak en krokodil in de tuin: politie maakte door jaren heen jacht op wilde beesten

De politie heeft in de afgelopen veertig jaar de handen vol aan het vangen van allerlei beesten. Van agressieve honden, zwanen, weggelopen katten tot opvallend veel slangen. In maart 1980 is er een kinderdrama aan de Van Hogendorp. Het konijn Pluisje is verscheurd in zijn hokje in de achtertuin. Er is alleen een hoopje witte vacht over. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een ‘bloederig’ verleden.

5 juli