‘Zet flexibel cameratoezicht in tegen overlast bij winkelcentrum ‘s-Gravenzande’

Winkeliers en bewoners trokken aan de bel over groepen jongeren die op en bij het parkeerdek van het nieuwe winkelcentrum klooien met karretjes, dingen vernielen en rommel achterlaten en drugs gebruiken. De gemeente Westland liet weten dat er via de reguliere weg nooit meldingen waren binnengekomen, maar dat er vorige week wel een incident is geweest waar de gemeente vanaf weet.

De VVD vraagt zich af of de gemeente op een bepaalde manier het doen van meldingen kan stimuleren, door bijvoorbeeld posters in de buurt op te hangen of oproepen te doen op sociale media. ‘De ervaring leert echter dat men het gevoel heeft dat dit toch geen zin heeft, of dat men de enige is die er last van heeft.’