Zeven studenten met een beperking steken diploma in hun zak

Publiek geeft gul aan Varend Corso: Duit voor een Schuit levert bijna halve ton op

De toeschouwers van het Varend Corso hebben samen bijna een halve ton in het laatje gebracht voor het driedaagse evenement. Het publiek doneerde voor 46.500 euro in de emmers van Duit voor een Schuit en is daarmee weer één van de belangrijkste sponsors van het Varend Corso Westland. Het opgehaalde bedrag is gelijk aan de opbrengst van vorig jaar, toen het corso nog vier dagen voer.