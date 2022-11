Zeven Westlanders in Quote 500: ‘Eerlijk zullen we alles delen?’

Kijk wat een schitterend bedrijf Henk de Jong aan Westerlee uit de grond stampt en wat te denken van Anton van Doornmalen en Ben Taks die ooit Rijk Zwaan uit de grond tilden om maar niet te spreken over KUBO van Wouter Kuiper en Hans van der Valks Horti Systems. Zij bevinden zich in een jaarlijks uitdijende groep van miljonairs, die twee jaar geleden nog 278.000 en dit jaar al 327.000 mensen telde met een bankrekening met minimaal zes nullen.

De groei van het gezamenlijk kapitaal van 230 miljard viel wat tegen, slechts 4,7 procent. Toch nog een aardig rendement, want ik denk dat er weinig Nederlanders met een soberder saldo hun tegoed met bijna vijf procent hebben zien groeien. Die Westlandse rijken hebben trouwens wel een open oog naar de samenleving. Goede doelen doen bijna nooit tevergeefs een beroep op een stukje van hun kapitaal. Bij KUBO hebben ze daarvoor zelfs het Arie Kuiperfonds in het leven geroepen.

Ondergrens

Maar toch geeft het te denken dat de ondergrens voor een plekje op de Quote steeds verder naar boven opschuift. Je hebt steeds meer geld nodig om op de lijst te komen, terwijl er steeds meer mensen aangewezen raken op de voedselbank, kledingbank, speelgoedbank, noem al die schitterende initiatieven maar op die in het leven zijn geroepen om te voorkomen dat mensen massaal in de armoede gestort worden. De komende tijd zingen we allemaal weer ‘eerlijk zullen we alles delen’. Zullen we het niet alleen bij suikergoed en marsepein houden?