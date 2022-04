Zieke kastanjebomen gekapt of gekortwiekt in 's-Gravenzande

Al 50 tuinders vangen regenwater op: ‘Steentje bijdragen aan voorkomen van waterover­last’

Het aantal tuinders dat een flink handje helpt bij het opvangen van regenwater om in Westland droge voeten te kunnen houden, is in twee jaar tijd verdubbeld. In februari 2020 was Lugt Lisianthus de 25ste deelnemer, Adrichem Potplanten is nu alweer de 50ste.

