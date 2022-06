Zilveren erepenning voor Nico Baars bij afscheid van theater De Naald

Met video Wielrenner zwaarge­wond na botsing met bestelbus op Gaagweg, die daardoor is afgesloten

Op de Gaagweg - de provinciale weg N468 - in Schipluiden is een wielrenner woensdagmiddag in botsing gekomen met een bestelbus. De man is zwaargewond met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

18:25