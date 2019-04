Zo word je volgens Gerard (91) oud en gelukkig

Gerard Janszen (9 augustus 1927 - 28 februari 2019) zou op termijn de maalderij van zijn vader in Kwintsheul overnemen. Twee jaar lang had hij op kamers gewoond in Wageningen om daar de molenaarsopleiding te kunnen volgen. Voordat hij echter zijn vader kon gaan helpen moest hij eerst in militaire dienst. Hij stond op het punt om als soldaat naar de oorlog in Indië te worden verscheept, toen zijn vader onverwacht op 54 jarige leeftijd overleed. Omdat Gerard de oudste zoon was, en daarom automatisch kostwinner werd, ontsnapte hij aan de dienstplicht.



De maalderij bloeide onder leiding van Gerard, die trouwde met een meisje uit Monster en vader werd van vijf kinderen. Er was veel vraag naar meel. Iedere tuinder in het Westland had in die jaren één of meerdere varkens. De mest werd op de tuin gebruikt en van het vlees werd goed gegeten. Gerard maalde het graan dat als veevoer werd gebruikt. Regelmatig kocht hij op de graanbeurs van Rotterdam meer tarwe dan hij voor de varkens nodig had. Het surplus wist hij, vaak nog voordat het schip met tarwe de Rotterdamse haven binnenvoer, met winst weer te verkopen. Gerard had lol in de handel en zou het, dankzij internet, op zijn negentigste nog steeds doen. Niet voor het geld maar voor de lol. ,,Zorg dat je de kost kan verdienen", hield Gerard zijn kinderen voor. ,,Maar genieten van je leven is minstens zo belangrijk", voegde hij daar steevast aan toe. Zelf hield hij zich ook aan dat levensmotto.



Al zijn kinderen werden zelfstandig ondernemer. Ze konden allemaal rekenen op zijn hulp. Toen een zoon in computers ging, leerde Gerard de apparaten repareren. Tegen de tijd dat daar medewerkers voor werden aangenomen zorgde Gerard voor de koffie en de verjaardagstaarten bij het groeiende bedrijf.