Zoektocht naar man met mes in Wateringen

Ontelbare gevaarlij­ke glassplin­ters op Burgemees­ter Elsenweg, veroorza­ker is spoorloos

11:16 Ontelbare gevaarlijke glassplinters liggen op de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk. ,,Iemand is een behoorlijke glasplaat verloren onderweg waardoor de hele weg vol lag met glas”, meldt de politie Westland. ,,We hebben het ergste aan de kant geveegd zodat het verkeer rustig door kon.”