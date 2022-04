Zonder geboortedatum geen verbinding

Groos Piet levert tuinbouwin­stal­la­ties: ‘Ik denk dat er over 25 jaar steeds minder kassen zullen staan’

Piet Voskamp (61) is Lierenaar in hart en nieren en werd in zijn dorp vooral bekend vanwege zijn vele vrijwilligerswerk. Hij is getrouwd met Anita, heeft drie kinderen en drie kleinkinderen en levert met zijn bedrijf Foxcamp Services irrigatie- en tuinbouwinstallaties in tal van verschillende landen.

