Zonnige toekomst gloort voor zwembad De Waterman

Er gloort een zonnige toekomst voor zwembad De Waterman in Wateringen nu de gemeente en stichting Waterman Natuurlijk het in hoofdlijnen eens zijn over de manier waarop het openluchtbad gemoderniseerd en geëxploiteerd kan worden.

Voor komende zomer heeft De Waterman nog voldoende geld in kas om open te kunnen blijven, maar daarna wordt de situatie penibel. ,,De Waterman is gedateerd en technisch in slechte staat”, zegt de Westlandse wethouder Pieter Varekamp (VVD). ,,De gemeente en Waterman Natuurlijk zijn het op basis van diverse onderzoeken op hoofdlijnen eens geworden over de wijze waarop De Waterman gemoderniseerd en geëxploiteerd kan worden.”

De komende periode werken beide partijen dat samen verder uit. ,,De financiële consequenties daarvan betrekken wij bij de afwegingen die worden gemaakt in de voorjaarsnota 2020", aldus de wethouder. De gemeenteraad heeft uiteindelijk het laatste woord en moet akkoord gaan met het geld dat nodig is.

Kleedhokjes

Volgens Leo Zwinkels, voorzitter van de stichting Waterman Natuurlijk, is afgesproken dat er in twee fases gewerkt gaat worden. ,,Het bad en de technische ruimte moeten eerst aan bod komen”, zegt Zwinkels. ,,Dat is het hardst nodig. Daarna komen de voorkant van het terrein en de kleedhokjes aan de beurt.”

Met kunst- en vliegwerk houdt Waterman Natuurlijk het zwembad momenteel draaiende, maar dat kan zo geen jaren meer voortduren, aldus de voorzitter. ,,We hebben een heleboel technische mensen die het zwembad nog steeds overeind houden, met achterhaalde technieken eigenlijk. Nu is alles nog volledig verantwoord, maar op een gegeven moment kun je niet meer aan de gestelde eisen voldoen.”

Quote Als de gemeente zijn nek uitsteekt, dan krijgen we ook sponsoring Leo Zwinkels

Daarom heeft De Waterman grote behoefte aan duidelijkheid, stelt Zwinkels. ,,Als de gemeente zijn nek uitsteekt, dan krijgen we ook sponsoring. En de vrijwilligers zijn dan ook gemotiveerd om verder te gaan.”

Het zwembad in Wateringen wil met warmtepompen gaan werken en een soort dekens gaan gebruiken om de baden af te dekken zodat het water warm blijft. ,,En er moet ook een nieuw bad komen”, zegt Zwinkels. ,,Daarvoor hebben we twee opties: een betonbak in de betonbak of werken met roestvrij staal. Dat laatste is duurder, maar dan kunnen we wel weer jaren vooruit.”