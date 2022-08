Zorgen over gevaarlijke uitrit in De Lier: ‘Kinderen kunnen zo de weg op vliegen’

Als er niks gebeurt is het een kwestie van tijd dat er een kind onder een auto belandt. Dat zegt CDA-raadslid Cor van der Mark over het kruispunt Burgemeester Crezeelaan-Kralingerpad in De Lier. Bij de begraafplaats wonen nu vluchtelingen uit Oekraïne met hun kinderen en die kunnen zo de weg op lopen.

,,Ik kan natuurlijk zelf naar de bouwmarkt gaan en een bord in elkaar knutselen, maar dat lijkt me niet de bedoeling”, zegt Lierenaar Van der Mark, die wethouder Pieter Varekamp (VVD) naar eigen zeggen al meerdere keren om opheldering heeft gevraagd. ,,Maar er gebeurt niks. Het is een kleine moeite om daar iets neer te zetten, al is het maar zo’n groen poppetje met ‘slow’ erop.”

Zorgen

Van der Mark maakt zich echt zorgen over de situatie daar, zegt hij. ,,Kijk, vroeger kwam er af en toe een keer een wagentje de gemeentewerf af, maar de uitrit is nu niet meer geschikt. Kinderen kunnen zo de weg op vliegen en auto’s mogen er 60 kilometer per uur rijden. Dat is hard. Ik ben er net zelf nog even geweest op de fiets en je ziet echt niks. Je moet stoppen om te kijken wat er van rechts komt.”

Kortom, er móet snel iets gebeuren, vindt Van der Mark. ,,Als het verkeerd gaat gaan we elkaar aan zitten kijken en dat moeten we voorkomen.” Er wonen nu circa vijftig Oekraïners in De Lier. Over twee weken komt de tweede groep van ongeveer vijftig mensen.

Woonerf

De gemeente Westland laat in een reactie weten dat het de bedoeling is dat het terrein van het woonpark uiteindelijk het label van ‘woonerf’ krijgt. ,,De beoordeling van deze en van andere verkeersmaatregelen ligt momenteel bij het bevoegde gezag", laat een gemeentewoordvoerder weten. ,,De vergunningaanvraag is op dit moment in procedure.”

Door de omvang, de urgentie van de opgave en de daarbij vereiste handelingssnelheid voor het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen, komt het in veel gemeenten voor dat procedures niet altijd in de juiste volgorde zijn uit te voeren, aldus de zegsman.