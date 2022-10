Zorgen over levensgevaarlijke weg in ‘s-Gravenzande: ‘We moeten vrezen voor nieuwe ernstige ongelukken’

Veertig jaar én dirigent én politieman: het dubbelle­ven van Leo den Broeder

Het leven van Leo den Broeder is doordrenkt met muziek. Klassieke muziek vooral. Den Broeder is al veertig jaar dirigent en al bijna even lang getrouwd met Nelleke, van beroep zangeres. Op 11 november is er sprake van een muzikale mijlpaal: dan verzorgt hij een jubileumconcert en vieren de drie deelnemende koren allen een bijzondere verjaardag.

20 oktober