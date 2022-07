Zorgen over vertrek consultatiebureau

Onrust over dode eenden in zwemwater in De Lier: ‘Het begint aardig te stinken’

Zielig was het zeker, vertelt de bewoner van een woonboot in De Lier. Na een stuiptrekking ging een eend vorige week spontaan koppie onder in de Breelee, het meest westelijke deel van het riviertje De Lee. Het incident staat niet op zichzelf. Binnen een week werden al drie dode eenden geteld in het water, dat populair is bij zwemmende kinderen. ,,We maken ons zorgen.”

