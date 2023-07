Zuid-Holland zoekt 2257 onderwijskrachten: één op acht klassen mogelijk zonder leraar

Rijnvaart­weg weer in twee richtingen open

Het heeft veel bloed, zweet en tranen gekost, maar de Rijnvaartweg in ‘s-Gravenzande kan weer in beide richtingen open. Sinds deze week is de weg tussen ‘s-Gravenzande en Naaldwijk weer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer tussen ‘s-Gravenzande en de Fluwijn.