Wout was een markante Westlander. De tuinder uit Wateringen stond in zijn dorp, én bij alle wielerfans in de rest van Nederland, bekend als Zwarte Wout. Zwarte Wout was ooit, op zijn 52ste, de oudste profwielrenner van Europa, misschien zelfs van de wereld. Hij sloeg geen criterium over. Wout kwam vrijwel nooit als eerste, maar steevast wél als publiekslieveling over de streep.