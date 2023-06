Zweefvlieg is ondergewaardeerd: ‘Is een hele belangrijke bestuiver’

Energie in overvloed, maar Westlandse onderne­mers kunnen hun stroom niet kwijt: ‘Heel frustre­rend’

Westlanders, ga wassen op zondag! Die oproep doen ondernemers aan hun streekgenoten. Aanleiding vormt het enorme overschot aan Westlandse energie dat met name in de weekenden optreedt. Veel bedrijven zetten om die reden hun zonnepanelen uit. Omdat er op zaterdag en zondag weinig vraag naar elektriciteit is, moeten ondernemers bij levering aan het net zelfs boetes betalen.