‘Zwem nog niet in zee, het water is veel te koud’

,,De zee is zes graden, dus je houdt het niet langer dan anderhalve minuut uit in het water, hoe getraind je ook bent”, zegt Roel Batelaan van Reddingsbrigade Monster. ,,Ook wordt er een zuid-oostelijke wind voorspeld en daarom raden we af om drijvende objecten te gebruiken”, zegt Tom Ouwerling van reddingsbrigade ’s-Gravenzande. ,,Die drijven van de kust af en breng je jezelf in gevaar.”

Stand-by

De strandgangers zullen het ook nog even zonder de aanwezigheid van de kustwachters moeten doen. ,,Ons seizoen begint op 15 mei”, legt Ouwerling uit. ,,Wel staat de alarmploeg altijd stand-by. Mochten de voorspellingen nog veranderen en het echt 27 of 28 graden worden, dan gaan heroverwegen of we onze aanpak moeten veranderen.” Ook in Monster wordt het weerbericht goed in de gaten gehouden zegt Batelaan.



De strandwachters zijn wel weer helemaal klaar voor het komende strandseizoen. Zo hebben ’s-Gravenzande en Monster samen speciale strandfietsen aangeschaft om zich zo beter en sneller te kunnen bewegen tijdens drukke stranddagen. ,,We merken dat we bij vloed of echt heel drukke dagen met de jeeps niet overal tussendoor kunnen. Deze fietsen met speciale brede banden, bieden uitkomst.” Beide reddingsbrigadeverenigingen hebben weer een volledige ploeg op de been kunnen brengen. Er is genoeg aanwas uit de jeugd en in Monster is een verkorte cursus tot ‘junior lifeguard’ een succes.