Zwembad de Hoge Bomen in Naaldwijk ruim drie maanden dicht voor grote renovatie

Schrikba­ren­de stijging ongelukken en gewonden in verkeer: ‘Kentering maken met maatrege­len’

Het aantal ongevallen en gewonden in het Westlandse verkeer is de afgelopen vijf jaar schrikbarend gestegen. In de periode 2017-2021 nam het aantal ongelukken van 577 per jaar toe tot 647. Het aantal gewonden daarbij verdubbelde zelfs ruim van 146 naar 309. Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar zijn in Westland het vaakst verkeersslachtoffer. De gemeente neemt tal van maatregelen om dit te stoppen.