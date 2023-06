Zwembad de Hoge Bomen pas in augustus weer open vanwege verborgen gebreken: renovatie zes ton duurder

Eerste vaatje nieuwe haring geveild: 6500 euro voor Voedsel­bank Westland

Hoewel er nog geen nieuwe haring was heeft MKB Westland toch ‘Het Eerste Vaatje Hollandse Nieuwe’ geveild. De gelukkige werd Peter van der Wilk van Westland Accountancy, die het veertigtal ‘Hollandse Nieuwe’ in een vaatje krijgt als het haringseizoen begonnen is. De opbrengst van 6500 euro is bestemd voor Voedselbank Westland.