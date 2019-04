Zwembad De Waterman weer open, maar water nog te koud om te zwemmen

Dat heeft het bestuur van het zwembad laten weten. De reden is dat het onderhoud aan de badkuip door de weersomstandigheden later is begonnen dan aanvankelijk was gepland omdat het lang te koud is geweest. Bovendien moest er voor dit onderhoud meer werk verricht worden om ook dit jaar veilig te kunnen zwemmen, aldus het bestuur. Hierdoor is het water simpelweg nog niet warm genoeg, al is de weersverwachting voor de komende dagen volgens het stichtingsbestuur ook nog niet zodanig dat ze verwacht dat mensen willen zwemmen.