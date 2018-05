Zwemmen in De Lier: straten staan blank

Straten in De Lier staan blank doordat het riool het water niet meer aankan, water gutst huizen binnen en tuinen zijn zwembaden geworden. De Hoofdstraat en de Koningin Julianalaan zijn waterpartijen geworden. Volgens de brandweervoerder staat daar het water enkelhoog. Om de hoek van de Koningin Julianastraat, aan de Prins Bernrardstraat, helpen Lierenaren elkaar om het water weg te pompen.



De bewoners van de Kijckerweg hebben helemaal pech. Daar spuit het water de lucht in doordat er bij graafwerkzaamheden een waterleiding is geraakt, aldus een brandweerwoordvoerder.



Volgens de brandweer zijn er veel meldingen van wateroverlast uit De Lier en zetten ze nu alle mankracht in die ze hebben. ,,De nood is aan de man in De Lier, in Maasland en in Maasdijk'', stelt de woordvoerder. ,,We hebben vanmiddag de weersverwachtingen goed in de gaten gehouden en daarop geanticipeerd. We hadden extra spuitwagens en waterpompen paraat staan. Die worden allemaal ingezet.''