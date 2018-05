Zwemmen in Westland: straten in De Lier staan blank, buren helpen elkaar

Straten in De Lier staan blank doordat het riool het water niet meer aankan, water gutst huizen binnen en tuinen zijn zwembaden geworden. De Hoofdstraat en de Koningin Julianalaan zijn waterpartijen geworden. Volgens de brandweervoerder staat daar het water enkelhoog. Om de hoek van de Koningin Julianastraat, aan de Prins Bernrardstraat, helpen Lierenaren elkaar om het water weg te pompen.



De bewoners van de Kijckerweg hebben helemaal pech. Daar spuit het water de lucht in doordat er bij graafwerkzaamheden een waterleiding is geraakt, aldus een brandweerwoordvoerder.



Volgens de brandweer zijn er veel meldingen van wateroverlast uit De Lier en zetten ze nu alle mankracht in die ze hebben. ,,De nood is aan de man in De Lier, in Maasland en in Maasdijk'', stelt de woordvoerder. ,,We hebben vanmiddag de weersverwachtingen goed in de gaten gehouden en daarop geanticipeerd. We hadden extra spuitwagens en waterpompen paraat staan. Die worden allemaal ingezet.''

Kernen

Ook in andere kernen in Westland is er flinke wateroverlast. Eveneens staat het water in Naaldwijk hoog. In de wijk Kruisbroek kwam water uit de wc’s en door plafonds naar beneden. In Poeldijk stond een woning onder water. Brandweermannen groeven daar een geul naar de sloot om het water af te voeren.

Berging

Volgens een woordvoerster van Hoogheemraadschap van Delfland is in korte tijd lokaal 30 tot 40 millimeter water gevallen. ,,Dat is heel erg veel voor een gebied. Om het waterpeil op orde te krijgen hebben we allereerst de waterberging De Wollebrand ingezet. De gemalen draaien op volle kracht. Dat doen we om het hoofdstelsel te ontlasten. We treffen voorbereidingen om ook de berging bij de Woudse polder in te zetten’’, vertelt de woordvoerster. ,,Het polderniveau ligt erg laag in Westland. De ruimte voor water is schaars. Daarom gebruiken we ook het Kraaiennest om water weg te pompen.’’



Voor de komende dagen houdt het Hoogheemraadschap de weersverwachting nog goed in de gaten. ,,Het valt niet te voorspellen wat het weer gaat doen. Nu is vooral het belangrijk om het water op het goede peil te krijgen.’’

Volledig scherm De Lier staat onder water. © District8

Volledig scherm Deze man houdt de moed erin in Maasland. © Regio15

Volledig scherm Natte voeten in De Lier, in de Bloemenbuurt © Chantal Cloosterman

Volledig scherm Westlandstraat in Naaldwijk staat onder water. © Nikki Ikkin