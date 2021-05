Zwemmers keren terug in warm bad: De Boetzelaer in Monster is na 2,5 jaar weer open

Berna van Kester heeft de dagen afgeteld. 32 jaar werkt ze al bij De Boetzelaer en ze kon niet wachten tot ze vandaag weer haar vak mocht gaan uitoefenen. Vanaf de rand van het zwembad, aan de overkant van de ingang vlakbij het grote bubbelbad, slaat ze de banenzwemmers gade. Rond de klok van half tien zijn dat er een stuk of vijf. Geen enorm lastige klus om die in de gaten te houden, dus tijd voor een gesprekje is er wel even.



,,Het is zó fijn om de mensen weer te mogen begroeten die ik hier twee jaar geleden voor het laatst heb gezien”, zegt ze met een gevoel van weemoed in haar stem. ,,Het is sowieso heel fijn om hier weer te mogen staan. Ik zit er meteen weer helemaal in, dit is wat je wil.” Collega Diana Zomer, die naast Van Kester staat, knikt instemmend.