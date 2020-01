Zwinkels: 'We kunnen voor een verrassing zorgen'

Vraag bij het nieuws Is vuurwerk­scha­de op tuig te verhalen?

15:44 In aanloop naar en tijdens oud en nieuw ging er niet alleen vuurwerk de lucht in. Vandalen staken onder meer tientallen auto's en afvalcontainers in brand. Kan die schade op daders worden verhaald? We gaan op zoek naar het antwoord in de rubriek Vraag bij het nieuws.