Bewolkt weer in Weststellingwerf vandaag

video Lachen, gillen en rauwe eieren: jaarlijks eiergooi­fes­tijn lokt 300 mensen naar Tollebeek

Eerst even goed schudden zodat het het eigeel een beetje loskomt en dan, gooien maar! Ruim driehonderd deelnemers probeerden vandaag in Tollebeek een ei zo ver mogelijk te gooien én nog belangrijker, heel te vangen. Dat lukt een enkeling over een afstand van tientallen meters.