Dit is hoe de eerste teams uit Weststellingwerf dit weekeinde speelden

Tv-familie Jelies niet meer te zien in Een Huis Vol, maar wél in deze speciale serie: ‘Mooi boerderij­tje in Spanje gevonden’

De emigratie van de tv-familie Jelies uit Tollebeek naar Spanje is te zien op televisie. Het gezin met negen kinderen ontbreekt komende zomer in de reguliere reeks van het NPO1-programma Een Huis Vol, maar is volgend jaar wel te volgen in een speciale serie van het programma. ,,We hebben een mooi boerderijtje gevonden.”