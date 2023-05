Dit is hoeveel elektrische voertuigen er zijn in de gemeente Weststellingwerf

Dollemans­rit dwars door Urk, Creil en Emmeloord: ‘Waas van drie minuten’ zegt Jacobus (38) in rechtbank

Een dollemansrit dwars door Urk, Creil en Emmeloord om kwart voor twee ’s nachts, zonder rijbewijs en met flink wat cocaïne in zijn bloed. Jacobus L. (38) uit Urk herinnert zich zijn nachtelijke tocht als ‘een waas die slecht drie minuten duurde’, maar in werkelijkheid duurt het dik een half uur. En in dat half uur gebeurt er een hele hoop. ,,U heeft het wel heel bont gemaakt.”