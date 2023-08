Kleine Kerk Steenwijk staat op 9 augustus in het teken van fotografie en orgelcon­cert

In de Kleine Kerk Steenwijk is iedere woensdag de expositie H.I.J. en jij te zien, bestaande uit het werk van fotografen Henrie de Jong, Inge Wassenaar en Jogchum Reitsma. Naast de expositie wordt op woensdag ook het orgel bespeeld. Op woensdag 9 augustus is het daarbij de beurt aan organist Wibren Jonkers.