Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Weststellingwerf vandaag

Twee problemen vlák bij elkaar op de A6: fikse vertraging

Het lijkt haast geen toeval... Op de A6 tussen Lemmer en Bant is in beide richtingen een ongeluk gebeurd. Op het wegvak van Bant naar Lemmer is een vrachtwagen met aanhanger gekanteld. Aan de overkant blokkeert een omgevallen boom beide weghelften. De boom heeft in zijn val een auto beschadigd.