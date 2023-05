Lichte regen in Weststellingwerf

UPDATE NL-Alert vanwege grote brand in Holwerd weer ingetrok­ken: brand onder controle

In het Friese Holwerd heeft woensdagochtend een brand gewoed waarbij veel rook vrijkwam. Daarom werd ook een inmiddels weer ingetrokken NL-Alert verstuurd. Mensen werden daarin opgeroepen uit de rook te blijven en wie last had van de rook kreeg het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De brand is inmiddels onder controle, meldt de brandweer.