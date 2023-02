Motorcrosser zwaargewond door ongeval in weiland De Blesse

Waarom greep Steenwij­ker­land niet in bij dobberende protestac­tie? ‘Gaan door tot ze knettergek worden’

Bij de dobberende protestactie in Belt-Schutsloot had de gemeente in moeten grijpen. Dat zegt de Natuurbeschermingswacht Meppel. Daarom daagde de club Steenwijkerland voor de rechter. Een blik in het verleden én op de toekomst. Wat is hier gebeurd, en hoe nu verder? ,,Tot de volgende rechtszaak, hè.”