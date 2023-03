Provincie sluit opnieuw noodcontract af: bussen Hermes blijven nog jaren rijden ten zuiden van Veluwe

Busvervoerder Hermes blijft nog zeker tot medio 2026 rijden in Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen. De provincie Gelderland heeft een nieuw noodcontract afgesloten met het bedrijf. Daarmee kiest ze opnieuw voor een kortetermijnoplossing voor het noodlijdende busvervoer in de regio.

Het eerdere contract noodcontract met Hermes, dat sinds december 2022 het busvervoer verzorgt in de regio, liep tot eind 2024. Het bedrijf is sinds vorig jaar de opvolger van vervoerder Keolis, dat ook een noodcontract had. Hermes rijdt in het gebied Veluwe-Zuid onder de regionale merknaam RRReis.

Het contract met Hermes is nu met anderhalf jaar verlengd. De vervoerder sneed vorig jaar flink in de dienstregeling rondom Ede vanwege de stijging van loon- en brandstofkosten.

Opnieuw kort contract vanwege naweeën corona

Dat er opnieuw een kort contract is afgesloten is opvallend. Voorheen was de loopduur van de contracten tussen de provincie en vervoerders meestal zo’n vijftien jaar. Maar door de coronapandemie liep het aantal reizigers dat gebruikmaakte van de bussen flink terug. Daardoor daalden ook de inkomsten voor de vervoerders.

Ook anno 2023 is het aantal reizigers nog niet terug op het niveau van voor corona. Omdat aan de andere kant ook de kosten stijgen, zijn vervoerders huiverig om langdurige contracten aan te gaan.

Daarom wordt gekozen voor de korte noodcontracten. De provincie betaalt nu een vast bedrag aan vervoerder Hermes (maximaal 24 miljoen euro per jaar) en neemt de verwachte verliezen van de kaartverkoop voor haar rekening. Dat is volgens de provincie nodig om te zorgen dat er toch bussen kunnen rijden in de regio. De extra kosten zorgen voor een structureel tekort van 30 miljoen euro bij de provincie. Gehoopt wordt dat het Rijk dat gat op termijn gaat dichten.

Nieuw contract met oog voor milieu

Het is de bedoeling dat er vanaf 2026 weer een lang contract afgesloten wordt met een vervoerder in de regio Veluwe-Zuid. De gedachte is dat het aantal reizigers dan weer op het oude niveau is. Vanaf dat jaar worden er ook weer strengere eisen gesteld aan duurzaamheid. Voorheen werd in de regio gereden met elektrische en gasbussen. Om geld te besparen wordt met toestemming van de provincie echter gereden met dieselbussen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.