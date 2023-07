Regenbuien, maar soms ook zon in Weststellingwerf vandaag

Tijdens winterse muziek­avond­jes ontstaat idee voor nieuw festival in Kalenberg: ‘Natuur leent zich er geweldig voor’

Ze zijn geen geboren en getogen Kalenbergers, maar hebben het pittoreske dorpje in de Weerribben wél in hun hart gesloten. Ted van Tol en Patrice Weijer zien zelfs kansen voor een nieuw evenement: Rietfestival. Mede ontstaan door hun muzikale avondjes in de koude wintermaanden.