Veehouders in Drenthe vaker te maken met wolvenaan­val­len dan elders in het land

Veehouders in de provincie Drenthe hebben de laatste maanden vaker dan schapen- en geitenboeren elders in het land te maken met wolvenaanvallen. Onder meer in Wapserveen, dicht bij de plek waar vorige week een wolf werd doodgeschoten, doodden wolven schapen en een paard. Er raakten ook dieren gewond, van wie er één afgemaakt moest worden. Dat blijkt uit de nieuwe wolvencijfers over mei en juni, die BIJ12 dinsdag heeft gepubliceerd.