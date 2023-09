Aziatische hoornaar ook in Friesland gesigna­leerd, twee nesten verwijderd

De Aziatische hoornaar is ook in Friesland gesignaleerd. Deze grote, bijna helemaal zwarte wesp is schadelijk voor bijen en andere insecten en moet volgens EU-regels worden bestreden. Twee nesten van de invasieve exoot zijn deze week verwijderd in de plaats Jubbega, laat de provincie Friesland weten.