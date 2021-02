Advies Gezondheidsraad: Geef eerste AstraZeneca-vaccins aan mensen tussen 60 en 65 jaar

Op basis van het advies van de Gezondheidsraad neemt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge snel een besluit over de bestemming van het vaccin, dat door de universiteit van Oxford werd ontwikkeld. Het kabinet houdt in het eerste kwartaal nu rekening met de levering van 1 tot 1,5 miljoen doses, te beginnen met bijna 125.000 vaccins volgende week. Aanvankelijk was op veel meer gerekend, tot AstraZeneca onlangs bekendmaakte dat de eerste leveringen zestig procent lager uit zouden vallen.