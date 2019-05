Afrika is meer dan geweld en honger: ‘Slapende reus wordt wereldspeler’

Natuurlijk wil Ton Dietz (67) de zonnige kant van Afrika belichten. Graag zelfs. Volgens de Afrikanist, van 2010 tot 2017 directeur van het Afrika-Studiecentrum in Leiden, denkt Europa veel te negatief over het continent. ,,We zien Afrika vooral als een bedreiging’’, zegt de hoogleraar Ontwikkeling in Afrika, verbonden aan de Universiteit van Leiden. ,,Het geweld domineert. Als er hongersnoden of grote overstromingen zijn, dan wordt dat in de media breed uitgemeten. In het geval van verstedelijking, bevolkingsgroei of migratiestromen wordt alleen gekeken naar de schaduwzijde.’’