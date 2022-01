Amerikaanse chirurgen transplanteren voor het eerst varkenshart in menselijke patiënt

De eerste succesvolle harttransplantatie van een genetisch gemodificeerd varken was op 7 januari in de Amerikaanse stad Baltimore, meldt The New York Times. De krant spreekt over een medische primeur die hoop biedt voor honderdduizenden patiënten met falende organen. De ontvanger is een 57-jarige man die een levensbedreigende hartaandoening had.



Hoewel het nog te vroeg is om zeker te weten of de operatie echt een succes is, markeert het een stap in de decennialange zoektocht om ooit dierlijke organen te gebruiken voor levensreddende transplantaties. Artsen van het University of Maryland Medical Center zeggen dat de transplantatie heeft aangetoond dat een hart van een genetisch gemodificeerd dier in het menselijk lichaam kan functioneren zonder onmiddellijke afstoting.



De patiënt, David Bennett, wist dat er geen garantie was dat het experiment zou werken, maar hij was stervende, kwam niet in aanmerking voor een menselijke harttransplantatie en had geen andere optie, vertelde zijn zoon aan The Associated Press. ,,Het was sterven of deze transplantatie doen. Ik wil leven. Ik weet dat het een schot in de roos is, maar het is mijn laatste keuze”, zei Bennett een dag voor de operatie.



Er is een enorm tekort aan menselijke organen die worden gedoneerd voor transplantatie, wat wetenschappers ertoe aanzet om erachter te komen hoe dierlijke organen kunnen worden gebruikt. Vorig jaar waren er iets meer dan 3.800 harttransplantaties in de VS, een recordaantal. ,,Als dit werkt, zal er een eindeloze voorraad van deze organen zijn voor patiënten die lijden”, zegt Dr. Muhammad Mohiuddin, wetenschappelijk directeur van het dier-op-mens transplantatieprogramma van de universiteit.