ASML gaat naar België met medische ontdekking

IRE is zo enthousiast over de bij ASML ontwikkelde techniek, dat het er flink in gaat investeren. Het maakt vandaag bekend dat het ruim 100 miljoen euro uitgeeft aan een nieuwe productielijn die werkt met de nieuwe technologie. Mogelijk wordt ook een tweede productielijn gerealiseerd.



Op het terrein van het instituut wordt een fabriek gebouwd waar naar verwachting in 2023 kan worden begonnen met een proefproductie. De technologie hiervoor werd als ‘bijvangst’ ontwikkeld in de laboratoria van ASML.

Scans

Medische isotopen worden bij het maken van scans bij kankerpatiënten ingespoten. Het radioactieve materiaal hoopt zich op in uitzaaiingen die daardoor goed in beeld worden gebracht. Daarna vervalt de radioactiviteit in het lichaam ook weer snel. IRE is één van 's werelds belangrijkste leveranciers van het materiaal en maakt het nu nog in nucleaire reactoren zoals in Petten in Nederland. Dat gebeurt met gebruik van verrijkt uranium waardoor veel radioactief afval ontstaat.



Begin dit jaar maakte ASML bekend in IRE een partner te hebben gevonden voor het in de praktijk brengen van een nieuwe productiemethode van medische isotopen. Deze methode werd als ‘bijvangst’ ontdekt door ingenieurs van ASML toen zij met een elektronenstralen licht voor het maken van chips wilden ontwikkelen. Deze techniek is uiteindelijk niet gebruikt voor chipmachines.

Geen belemmeringen

Volgens onderzoeker Patrick de Jager van ASML zijn er geen fundamentele belemmeringen gevonden om tot productie over te gaan. „Vanuit ASML zullen we met een man of vijf de ontwikkelaars van IRE helpen om de productielijn op te zetten.”